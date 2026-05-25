Maldive non solo Montefalcone | l’Università di Genova cancella anche il profilo di Muriel Oddenino

L’Università di Genova ha rimosso anche il profilo di un’assegnista di ricerca deceduta nella strage di sub nelle Maldive. La cancellazione riguarda il profilo di Muriel Oddenino, che era assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra, in aggiunta a quello della professoressa Monica Montefalcone. La decisione è stata comunicata dall’ateneo senza ulteriori dettagli. La rimozione dei profili si è verificata dopo la tragedia che ha coinvolto entrambe le persone.

Non è stato solo rimosso il profilo della professoressa associata del Distav, Monica Montefalcone, l’Università di Genova ha eliminato anche quello dell’assegnista di ricerca Muriel Oddenino, anche lei morta nella strage dei sub nelle Maldive. Nelle profondità di quelle acque hanno perso la vita anche la figlia della stessa Montefalcone, Giorgia Sommacal, il neolaureato nello stesso dipartimento dell’ateneo genovese Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti. La scritta «Nessuna persona» e il comunicato di cordoglio. Se si digitano i cognomi di Oddenino e Montefalcone, secondo quanto ricostruito da Repubblica, compaiono le scritte « Nessuna persona ». 🔗 Leggi su Open.online

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Maldive, lUniversità di Genova cancella anche il profilo di Muriel Oddenino

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