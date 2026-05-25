Maldive l’ultimo saluto alla prof nei fondali liguri

Il Cristo degli Abissi, posizionato nei fondali liguri, sarà il luogo scelto per l’ultimo saluto a una docente deceduta. La cerimonia si svolgerà sott’acqua, come segno di rispetto per il simbolo che rappresenta. La figura, che si trova sul fondo del mare, è spesso associata a chi ha dedicato la propria vita al mare o riposa in acqua. La cerimonia sarà visibile ai partecipanti che si immergeranno per rendere omaggio alla docente.

Simbolo di coloro che riposano sul fondo del mare e di quelli che al mare donano una vita intera, il Cristo degli Abissi sarà teatro dell’ultimo saluto di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova morta in una grotta sottomarina assieme a sua figlia Giorgia, alla ricercatrice Muriel Odenini, al neolaureato Federico Gualtieri e al capobarca Gianluca Benedetti. Saranno gli studenti di Montefalcone a scendere a -17 metri di profondità nella Baia del Silenzio di Camogli, dove si trova il Cristo, per un momento di preghiera, per ricordare la docente capace di insegnare cos’è davvero l’amore per il mare. E sono gli studenti del Distav-UniGe i protagonisti del ricordo della loro professoressa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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