Dopo la morte di cinque sub in una grotta sottomarina, le autorità delle Maldive hanno annunciato restrizioni più severe sulle immersioni. La decisione arriva in seguito alla tragedia e prevede nuove regole per le attività subacquee. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle misure, ma si attendono provvedimenti per limitare i rischi in aree considerate ad alto pericolo. La tragedia ha suscitato reazioni e richieste di controlli più stringenti nel settore.

Una tragedia, quella dei cinque sub morti in una grotta sottomarina, che in Italia ha generato un’ondata di forte dolore e commozione, ma che è destinata a lasciare il segno anche alle Maldive, dove è in arrivo una stretta sulle immersioni. Mentre nel nostro Paese sta entrando nel vivo l’inchiesta della Procura di Roma per accertare le cause del dramma, nell’arcipelago dell’Oceano Indiano, una delle destinazioni subacquee più iconiche al mondo, sta per essere introdotta una ferrea regolamentazione per scongiurare incidenti come quello che è costato la vita alla biologa marina Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal, alla ricercatrice Muriel Oddenino, al biologo marino Federico Gualtieri, all’istruttore Gianluca Benedetti e a un soccorritore locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maldive, la stretta sulle immersioni dopo la tragedia

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Italiani morti alle Maldive, solo 3 avevano l'autorizzazione per l'immersione a - 50 metri

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Temi più discussi: Maldive, arriva la stretta sulle immersioni: Solo sub avanzati con attrezzature standard; Italiani morti alle Maldive, il giallo della torcia e il silenzio del governo che valuta la stretta per i sub; Sub morti, la stretta delle Maldive sulle immersioni. Domani la prima autopsia; Sub morti alle Maldive, iniziato il rientro di quattro salme.

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