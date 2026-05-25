Le Maldive introdurranno una nuova legge sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani

Notizia in breve

Le salme dei cinque sub italiani morti alle Maldive sono state riportate in Italia. Dopo il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, sono atterrati sabato a Fiumicino anche quelli di Monica Montefalcone, biologa marina e docente universitaria. Le autorità maldiviane annunciano l’introduzione di una nuova legge sulle immersioni, in risposta alla tragedia. La vicenda ha coinvolto cinque italiani deceduti durante un’immersione.