Le Maldive introdurranno una nuova legge sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani
Le salme dei cinque sub italiani morti alle Maldive sono state riportate in Italia. Dopo il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, sono atterrati sabato a Fiumicino anche quelli di Monica Montefalcone, biologa marina e docente universitaria. Le autorità maldiviane annunciano l’introduzione di una nuova legge sulle immersioni, in risposta alla tragedia. La vicenda ha coinvolto cinque italiani deceduti durante un’immersione.
Sono state riportate tutte in Italia le salme dei sub italiani morti alle Maldive. Dopo l'arrivo nei giorni scorsi del primo corpo, quello del padovano Gianluca Benedetti, sabato sono atterrati a fiumicino quelli della biologa marina Monica Montefalcone, docente all'università di Genova, della. 🔗 Leggi su Today.it
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