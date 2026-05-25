Maldive iniziate autopsie sui corpi dei sub
Sono iniziate oggi le autopsie sui cinque sub morti durante un’immersione alle Maldive. I legali coinvolti hanno dichiarato che l’ateneo avrebbe avuto conoscenza della missione, anche se non sono stati forniti dettagli sulle prove o sui documenti che lo confermerebbero. La polizia sta indagando sulle cause del decesso, mentre le autorità locali hanno disposto l’autopsia sui corpi. La vicenda riguarda un incidente in mare avvenuto durante un’attività di immersione.
Sono iniziate oggi le autopsie sui corpi dei cinque sub morti durante un’immersione alle Maldive. I legali chiamano in causa l’ateneo: l’Università di Genova sapeva della missione. Servizio di Amelia Cartia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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