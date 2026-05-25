Maldive, iniziate autopsie sui corpi dei sub

Notizia in breve

Sono iniziate oggi le autopsie sui cinque sub morti durante un’immersione alle Maldive. I legali coinvolti hanno dichiarato che l’ateneo avrebbe avuto conoscenza della missione, anche se non sono stati forniti dettagli sulle prove o sui documenti che lo confermerebbero. La polizia sta indagando sulle cause del decesso, mentre le autorità locali hanno disposto l’autopsia sui corpi. La vicenda riguarda un incidente in mare avvenuto durante un’attività di immersione.