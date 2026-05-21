Maldive attesa per autopsie sui corpi dei sub
Alle Maldive si attende l’esito delle autopsie sui corpi recuperati, previste nei prossimi giorni a Roma. Tutti i corpi sono stati estratti e trasferiti, mentre le autorità locali attendono i risultati delle analisi per chiarire le cause. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo ai dettagli delle operazioni o alle circostanze che hanno portato ai decessi. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, con le autorità che seguono con attenzione gli sviluppi.
Il dramma alle Maldive: dopo il recupero di tutti i corpi l’attesa è rivolta ai prossimi giorni, quando a Roma verranno eseguite le autopsie. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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