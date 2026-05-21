Maldive attesa per le autopsie sui corpi dei sub morti

Alle Maldive si attende con ansia l’esito delle autopsie sui corpi dei sub morti, previste nei prossimi giorni a Roma. Dopo aver recuperato tutti i corpi coinvolti nella tragedia, le autorità locali hanno confermato che le analisi saranno svolte presso un centro specializzato. Le autopsie sono parte delle indagini in corso per chiarire le cause dei decessi, mentre le famiglie attendono notizie sui loro cari. La dinamica esatta degli eventi resta ancora da chiarire.

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