Un video del 14 febbraio 2014 mostra l’ingresso e i cunicoli delle grotte di Alimathà, dove cinque sub italiani sono morti. Il filmato, realizzato da Sergey Lapkin e Vladimir Tochilov con un gruppo di subacquei tecnici, evidenzia la presenza di sabbia sollevata dal pinneggiamento. La registrazione illustra la conformazione dei tunnel sottomarini e le condizioni delle grotte al momento della tragedia.

Un video realizzato il 14 febbraio 2014 da Sergey Lapkin e Vladimir Tochilov insieme a un gruppo di subacquei tecnici mostra la configurazione delle grotte di Alimathà dove sono morti i 5 sub italiani. Dall'interno della grotta Thinwana Kandu (o Devana Kandu, dove sono stati trovati i corpi) si poss. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, il VIDEO delle grotte di Alimathà dove sono morti i 5 italiani: ingresso, cunicoli e sabbia alzata dal pinneggiamento

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Maldive, le prime immagini della grotta dove sono morti i sub italiani

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