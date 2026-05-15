Alimathà | l' isola delle Maldive dove sono morti i 5 italiani Le grotte i kandu e i coralli molli | perché si va lì per le immersioni

Solo duemila abitanti. Un paradiso in terra. Alimathà, la piccola isola nei pressi della quale giovedì 14 maggio sono morti i cinque italiani dispersi durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vaavu, è considerata una delle mete più apprezzate delle Maldive dagli appassionati di immersioni. 🔗 Leggi su Today.it

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