Alimathà, un atollo delle Maldive, è noto come meta molto visitata da chi pratica immersioni subacquee. Recentemente, cinque italiani sono deceduti nelle acque di questa zona, vicino alle grotte «Kandu» e alle barriere coralline. L’isola si trova a breve distanza da quei luoghi e rappresenta uno dei punti di riferimento per gli appassionati di attività subacquee. La notizia ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle immersioni e sulle condizioni dell’ambiente marino in questa zona.

Alimathaa, l'isola nei pressi della quale sono morti i cinque italiani, è rinomata come una delle località più frequentate dagli appassionati di immersioni. L'isola, che ospita un rinomato resort privato, fa parte dell'atollo di Vaavu, a circa 65 chilometri a sud della capitale delle Maldive Malè, ed è raggiungibile tramite barca, con una navigazione di circa un'ora e 30, oppure con un volo in idrovolante di circa 20-30 minuti. Le grotte «Kandu» e la barriera corallina La zona, sebbene abbastanza vicina alla Capitale rispetto ad altre isole più remote, è una delle aree meno densamente abitate con poco più di 2mila abitanti, che vivono in solo 5 delle 19 isole che compongono l'arcipelago. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alimathà, l'atollo da sogno delle Maldive dopo sono morti gli italiani: le grotte «Kandu» e le barriere coralline

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