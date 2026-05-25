Le autopsie sui cinque sub sono state completate, ma finora non sono stati trovati elementi definitivi. Le prime analisi suggeriscono possibili cause di asfissia, ma non sono stati confermati dettagli specifici. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della tragedia avvenuta durante l’immersione alle Maldive. Nessuna conferma ufficiale sulle cause precise o sui fattori coinvolti.

Nessun elemento decisivo sarebbe emerso, almeno per ora, dalle prime autopsie eseguite sui corpi delle cinque vittime della tragedia avvenuta alle Maldive durante un'immersione subacquea. Gli esami medico-legali, iniziati oggi presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, avrebbero escluso al momento la presenza di anomalie evidenti, rinviando però ogni conclusione agli accertamenti istologici e tossicologici disposti dagli specialisti. A coordinare le operazioni il medico legale Luca Tajana, nominato dalla Procura. Oggi sono state effettuate le autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e di Federico Gualtieri, il trentenne originario di Omegna deceduto insieme agli altri connazionali durante l'immersione nella grotta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maldive, effettuate le autopsie su Gualtieri e Benedetti: ipotesi asfissia

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