Maldive lunedì le autopsie sui sub | Gianluca Benedetti per primo Dagli esami sui telefoni alle GoPro cosa succede ora

Notizia in breve

Le salme di quattro sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive il 14 maggio sono state trasportate all’obitorio di un ospedale in provincia di Varese. Lunedì si svolgeranno le autopsie, con il primo esame su un sub identificato come Gianluca Benedetti. Sono stati prelevati e analizzati i telefoni e le GoPro trovate con i morti. Le verifiche riguardano eventuali cause accidentali o malattie durante l’immersione.