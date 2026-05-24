Maldive lunedì le autopsie sui sub | Gianluca Benedetti per primo Dagli esami sui telefoni alle GoPro cosa succede ora

Da ilmessaggero.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le salme di quattro sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive il 14 maggio sono state trasportate all’obitorio di un ospedale in provincia di Varese. Lunedì si svolgeranno le autopsie, con il primo esame su un sub identificato come Gianluca Benedetti. Sono stati prelevati e analizzati i telefoni e le GoPro trovate con i morti. Le verifiche riguardano eventuali cause accidentali o malattie durante l’immersione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le salme dei quattro sub italiani morti durante una immersione alle Maldive il 14 maggio scorso sono arrivate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. I feretri resteranno sotto sequestro fino alle autopsie che si svolgeranno lunedì 25 maggio. Si tratta dei corpi di Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna, della biologa marina e docente universitaria Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino, morti all'interno di una grotta nell'atollo di Vaavu. Il quinto sub, Gianluca Benedetti, capobarca del gruppo di origine padovana, era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

maldive luned236 le autopsie sui sub gianluca benedetti per primo dagli esami sui telefoni alle gopro cosa succede ora
© Ilmessaggero.it - Maldive, lunedì le autopsie sui sub: Gianluca Benedetti per primo. Dagli esami sui telefoni alle GoPro, cosa succede ora
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maldive, rientrate in Italia le salme dei sub morti: atterrato a Malpensa il volo da Istanbul

Video Maldive, rientrate in Italia le salme dei sub morti: atterrato a Malpensa il volo da Istanbul

Notizie e thread social correlati

Tragedia alle Maldive: le salme dei quattro sub tornano a Malpensa, lunedì via alle autopsieLe salme di quattro sub italiani sono state riportate all’aeroporto di Malpensa, dopo essere state recuperate dalle acque dell’atollo di Vaavu, nelle...

Maldive, attesa per le autopsie sui corpi dei sub mortiAlle Maldive si attende con ansia l’esito delle autopsie sui corpi dei sub morti, previste nei prossimi giorni a Roma.

Temi più discussi: Tragedia delle Maldive, lunedì l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti; Sarà fatta a Gallarate l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, uno dei sub morti nell'immersione fatale alle Maldive; Maldive, lunedì le autopsie sui sub: Gianluca Benedetti per primo. Dagli esami sui telefoni alle GoPro, cosa succede ora; Sub morti Maldive, rientrate in Italia 4 salme. Da lunedì le autopsie.

gianluca benedetti maldive lunedì le autopsieMaldive, lunedì le autopsie sui sub: Gianluca Benedetti per primo. Dagli esami sui telefoni alle GoPro, cosa succede oraLe salme dei quattro sub italiani morti durante una immersione alle Maldive il 14 maggio scorso sono arrivate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. I ... ilmattino.it

gianluca benedetti maldive lunedì le autopsieSub morti alle Maldive, rientrate in Italia quattro salme. Da lunedì le autopsieLeggi su Sky TG24 l'articolo Sub morti alle Maldive, oggi il rientro delle quattro salme. Da lunedì le autopsie ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web