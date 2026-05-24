Maldive lunedì le autopsie sui sub | Gianluca Benedetti per primo Dagli esami sui telefoni alle GoPro cosa succede ora
Le salme di quattro sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive il 14 maggio sono state trasportate all’obitorio di un ospedale in provincia di Varese. Lunedì si svolgeranno le autopsie, con il primo esame su un sub identificato come Gianluca Benedetti. Sono stati prelevati e analizzati i telefoni e le GoPro trovate con i morti. Le verifiche riguardano eventuali cause accidentali o malattie durante l’immersione.
Le salme dei quattro sub italiani morti durante una immersione alle Maldive il 14 maggio scorso sono arrivate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. I feretri resteranno sotto sequestro fino alle autopsie che si svolgeranno lunedì 25 maggio. Si tratta dei corpi di Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna, della biologa marina e docente universitaria Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino, morti all'interno di una grotta nell'atollo di Vaavu. Il quinto sub, Gianluca Benedetti, capobarca del gruppo di origine padovana, era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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