Maldive la Procura di Roma dispone le autopsie sui corpi dei sub | possibile violazione dei limiti di profondità

La Procura di Roma ha disposto l’autopsia sui corpi dei cinque sub italiani deceduti durante un’immersione in una grotta sommersa vicino all’atollo di Vaavu, nelle Maldive. I sub erano stati trovati senza vita in acque profonde oltre i 60 metri. Le autorità stanno verificando se siano stati rispettati i limiti di profondità consentiti per le immersioni. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui