Maldive la Procura di Roma dispone le autopsie sui corpi dei sub | possibile violazione dei limiti di profondità
La Procura di Roma ha disposto l’autopsia sui corpi dei cinque sub italiani deceduti durante un’immersione in una grotta sommersa vicino all’atollo di Vaavu, nelle Maldive. I sub erano stati trovati senza vita in acque profonde oltre i 60 metri. Le autorità stanno verificando se siano stati rispettati i limiti di profondità consentiti per le immersioni. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
La Procura di Roma entra nel vivo degli accertamenti sulla tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive, dove hanno perso la vita cinque subacquei italiani durante un’immersione in una grotta sommersa oltre i 60 metri di profondità, nei pressi dell’atollo di Vaavu alle Maldive. I magistrati di piazzale Clodio, coordinati dalla pm Lucia Lotti, hanno disposto l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei cinque a rientrare in Italia. La salma è arrivata nella serata di ieri all’aeroporto di Malpensa, a Milano. Gli esami autoptici verranno eseguiti anche sugli altri corpi non appena saranno rimpatriati. L’inchiesta e le cause dell’incidente ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Lapresse.it
STRAGE SUB ALLE MALDIVE: PROCURA DI ROMA DISPONE L'AUTOPSIA SUL CORPO DI GIANLUCA | 20/05/2026
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