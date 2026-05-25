Malattie renali una minaccia per il 10% degli adulti | la Regione accelera sul piano di diagnosi precoce

Notizia in breve

La regione ha annunciato un’accelerazione nel piano di diagnosi precoce delle malattie renali croniche, che colpiscono circa il 10% degli adulti. La strategia prevede maggiori controlli e screening per individuare precocemente eventuali problemi ai reni. La decisione arriva in risposta alla crescente attenzione sulla prevenzione di queste patologie, spesso asintomatiche nelle prime fasi. La regione intende migliorare i programmi di diagnosi e monitoraggio per ridurre i casi avanzati.