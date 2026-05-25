Malattie renali una minaccia per il 10% degli adulti | la Regione accelera sul piano di diagnosi precoce
La regione ha annunciato un’accelerazione nel piano di diagnosi precoce delle malattie renali croniche, che colpiscono circa il 10% degli adulti. La strategia prevede maggiori controlli e screening per individuare precocemente eventuali problemi ai reni. La decisione arriva in risposta alla crescente attenzione sulla prevenzione di queste patologie, spesso asintomatiche nelle prime fasi. La regione intende migliorare i programmi di diagnosi e monitoraggio per ridurre i casi avanzati.
La prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie renali croniche entrano al centro del dibattito regionale. Questa mattina, in Commissione IV Sanità, la consigliera regionale Valentina Ancarani ha discusso un'interrogazione per chiedere alla Giunta tempi e modalità di recepimento del nuovo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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