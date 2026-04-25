Giornata mondiale degli ormoni al Policlinico focus su diagnosi precoce delle malattie endocrine
Si è celebrato in tutto il mondo il “World hormone day 2026”, la Giornata mondiale degli ormoni, un appuntamento annuale promosso dalla European Society of Endocrinology (Ese) che riunisce medici, ricercatori, pazienti e cittadini in un’unica voce per sensibilizzare l’opinione pubblica.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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