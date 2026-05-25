Malattia stretta dell’Inps sulle visite fiscali | ecco cosa cambia
L’Inps ha annunciato una stretta sulle visite fiscali per i lavoratori assenti per malattia. La nuova normativa prevede controlli più frequenti e rigorosi, coinvolgendo milioni di italiani. Le misure mirano a verificare la veridicità delle assenze e a contrastare eventuali abusi. Le modifiche sono in fase di attuazione e interesseranno tutte le modalità di verifica delle assenze per malattia, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema di controlli.
L’Inps accelera sui controlli per le assenze dal lavoro e prepara una stretta sulle visite fiscali destinata a coinvolgere milioni di lavoratori italiani. Con le nuove disposizioni entrate in vigore nel 2026 cambiano infatti le modalità dei controlli, vengono uniformate le fasce di reperibilità tra pubblico e privato e si punta sempre di più sulla digitalizzazione delle verifiche.:contentReferenceoaicite:0{index=0} L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il sistema più rapido ed efficace, anche grazie all’integrazione con la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), il sistema tecnologico promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale e gestito da PagoPA. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Controlli Inps malattia 2026, stretta sulle visite fiscali: le nuove regole
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