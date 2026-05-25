Dal 2026, l'Inps intensifica i controlli su malattie e lavoro. Sono state introdotte nuove regole per le visite fiscali, con verifiche più frequenti e procedure più stringenti. Cambiano anche gli orari di reperibilità, che saranno più rigorosi. Le modifiche riguardano tutte le aziende e i lavoratori in malattia. Le norme sono state approvate con la Legge di bilancio e sono operative da quest'anno.

Come previsto dall’ultima Legge di bilancio, entrano in vigore in questo 2026 le nuove regole sui controlli che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) effettua per accertare l’effettivo stato di malattia dichiarato dal lavoratore dipendente. Ecco cosa cambia. Obiettivo delle misure contenute in manovra è quello di rendere le verifiche Inps più frequenti e capillari, riducendo il rischio di assenze ingiustificate. A tale scopo viene previsto un aumento del numero di medici abilitati ad effettuare le visite domiciliari per conto dell’Inps. Si punta anche a velocizzare le procedure attraverso strumenti digitali. Tra le novità... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Malattia e lavoro, più controlli Inps: stretta su visite fiscali e orari di reperibilità. Tutte le novità

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