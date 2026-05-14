Visite fiscali e malattia da quest'anno cambiano i controlli Inps | nuovi orari di reperibilità e certificati

Da inizio anno, i controlli dell’Inps sulle assenze per malattia hanno subito modifiche nelle modalità di verifica. Sono stati circa 400.000 i controlli effettuati nei primi sei mesi, con un incremento previsto nel prossimo futuro grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio. Sono stati aggiornati anche gli orari di reperibilità e le procedure per la presentazione dei certificati medici, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficace delle verifiche.

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