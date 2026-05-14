Visite fiscali e malattia da quest'anno cambiano i controlli Inps | nuovi orari di reperibilità e certificati
Da inizio anno, i controlli dell’Inps sulle assenze per malattia hanno subito modifiche nelle modalità di verifica. Sono stati circa 400.000 i controlli effettuati nei primi sei mesi, con un incremento previsto nel prossimo futuro grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio. Sono stati aggiornati anche gli orari di reperibilità e le procedure per la presentazione dei certificati medici, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficace delle verifiche.
Circa 400mila controlli effettuati in sei mesi, ma continueranno ad aumentare con la nuova legge di Bilancio. Dopo la novità degli orari di visita uguali per dipendenti pubblici e privati, ora arriva la piattaforma con cui le aziende possono richiedere le visite mediche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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