Malamovida e caos nel centro storico residenti e commercianti esasperati | Nostri esposti ignorati

Il 21 maggio a Foggia si è svolto un incontro tra il comitato del centro storico, residenti e commercianti, per discutere della malamovida e del crescente caos nel centro. Residenti e esercenti hanno riferito di aver presentato esposti senza ricevere risposte. La riunione si è concentrata sulla gestione degli eventi serali e sulle problematiche legate alla movida, con le parti che hanno chiesto interventi concreti da parte delle autorità.

Si è tenuto giovedì 21 maggio, a Foggia, l’incontro promosso dal comitato del centro storico per affrontare una questione che da anni divide cittadini, residenti ed esercenti: la malamovida nel cuore della città. Un confronto acceso ma partecipato, nato con l’obiettivo di trovare finalmente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Ortigia, malamovida al limite: residenti in campo contro il caos notturno

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