Stalli gialli è già guerra in centro | Parcheggi per residenti nel caos I nostri posti invasi dagli abusivi

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Firenze, la presenza di stalli gialli ha scatenato tensioni tra i residenti e gli automobilisti. Le aree riservate ai residenti vengono occupate da veicoli di chi non ha diritto, creando spesso disagi e confusione. La questione riguarda principalmente la tutela degli spazi di parcheggio per chi abita nel cuore della città, dove i posti disponibili sono sempre più limitati. La situazione ha già portato a confronti tra coloro che chiedono maggiore ordine e chi si ferma senza permesso.

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La difesa della residenzialità nel cuore di Firenze passa anche – e soprattutto – dalla possibilità, per chi vive nel centro storico, di trovare un parcheggio sotto casa o comunque non a chilometri di distanza. È questo uno dei punti centrali emersi dall’incontro di ieri l’altro tra la sindaca Sara Funaro, l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, il vice comandante della Municipale Leonardo Magnolfi e una delegazione del Gruppo Residenti Area Duomo. Un confronto richiesto da tempo dai cittadini per affrontare problemi che, denunciano i comitati, stanno progressivamente rendendo sempre più difficile vivere stabilmente nel centro della città. Sul tavolo il tema della sosta, considerato ormai una vera emergenza quotidiana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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