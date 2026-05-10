Stalli gialli è già guerra in centro | Parcheggi per residenti nel caos I nostri posti invasi dagli abusivi
Nel centro di Firenze, la presenza di stalli gialli ha scatenato tensioni tra i residenti e gli automobilisti. Le aree riservate ai residenti vengono occupate da veicoli di chi non ha diritto, creando spesso disagi e confusione. La questione riguarda principalmente la tutela degli spazi di parcheggio per chi abita nel cuore della città, dove i posti disponibili sono sempre più limitati. La situazione ha già portato a confronti tra coloro che chiedono maggiore ordine e chi si ferma senza permesso.
La difesa della residenzialità nel cuore di Firenze passa anche – e soprattutto – dalla possibilità, per chi vive nel centro storico, di trovare un parcheggio sotto casa o comunque non a chilometri di distanza. È questo uno dei punti centrali emersi dall’incontro di ieri l’altro tra la sindaca Sara Funaro, l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, il vice comandante della Municipale Leonardo Magnolfi e una delegazione del Gruppo Residenti Area Duomo. Un confronto richiesto da tempo dai cittadini per affrontare problemi che, denunciano i comitati, stanno progressivamente rendendo sempre più difficile vivere stabilmente nel centro della città. Sul tavolo il tema della sosta, considerato ormai una vera emergenza quotidiana.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Strisce gialle con la scritta. Blindati i posti dei residenti. Primi parcheggi già dipinti: "Poi seimila stalli riservati"Un argine all’anarchia della sosta nel centro storico che, specie con l’arrivo dei mesi più caldi, raggiunge vette da nevrosi.
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