Un muscolo chiamato massetere, che solleva la mandibola, può provocare mal di testa se è troppo contratto. La tensione in questa zona può anche modificare i contorni del volto e accentuare le rughe. Un semplice massaggio ai muscoli masticatori può alleviare il dolore e ridurre le tensioni. Non ci sono altre procedure o farmaci necessari, basta agire direttamente sui muscoli coinvolti.

È detto the aging muscle, perché è il muscolo che il muscolo segreto che, se troppo contratto, altera i volumi del viso. Rilassarlo ridona equilibrio all'ovale: fa le guance più slim, riduce il mal di testa, toglie la tensione sulla mandibola, migliora la simmetria del viso. È uno dei muscoli più potenti del corpo umano in relazione alle sue dimensioni. La sua funzione principale è elevare (chiudere) la mandibola con grande forza per permettere il morso e la triturazione del cibo. Stringere i denti durante il giorno o nel sonno può causare tensione ai muscoli masticatori, dolore alla mandibola e fastidio intorno alle orecchie. Vediamo dei semplici esercizi aiutano a sciogliere le contratture e a ridurre la sensazione di tensione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mal di testa da tensione? Massaggia i muscoli masticatori (appianerai anche le rughe)

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