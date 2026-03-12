Il botulino, spesso associato alla riduzione delle rughe, ha anche applicazioni meno conosciute che vanno oltre l’estetica. Viene utilizzato per trattare il bruxismo, alleviare il mal di testa e altri problemi muscolari. Nonostante la sua fama come prodotto anti-invecchiamento, molte persone ignorano i numerosi impieghi medici e terapeutici di questo trattamento.

Rimedio al sorriso gengivale, a collo poco tonico, mal di testa e sudorazione eccessiva: sei usi poco conosciuti della tossina botulinica Tanto amato quanto vituperato per i suoi effetti a volte poco naturali, il botulino è noto soprattutto come rimedio contro le rughe e, invece, ha tanti altri usi. Dal bruxismo al sorriso gengivale, fino all'armonizzazione del viso quadrato, alla tonicità del collo, al mal di testa e alla sudorazione eccessiva, sono sei gli usi poco conosciuti della tossina botulinica ma determinanti. Sono emersi alla masterclass 'Botulinum Toxin A in medicina estetica del volto' organizzata da Fime, la Federazione italiana medici estetici, che si è svolta nei giorni scorsi al Centro medico polispecialistico di Pavia, dedicata all'approccio del trattamento del volto nella sua interezza (full face). 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Non solo spiana le rughe: dal bruxismo al mal di testa, ecco i sei effetti meno noti del botulino

Articoli correlati

Leggi anche: Botulino non solo ‘spiana rughe’, ecco 6 usi poco noti

La nuova arma segreta della skincare è il bakuchiol: spiana le rughe e rimpolpa in maniera naturaleC’è un ingrediente che sta silenziosamente rivoluzionando il mondo della cura della pelle, e non viene sintetizzato in laboratorio: nasce da una...

Contenuti utili per approfondire Non solo spiana le rughe dal bruxismo...

Temi più discussi: A cosa serve il botulino? Negli usi meno noti non c'entrano le rughe; Botulino non solo 'spiana rughe', ecco 6 usi poco noti; Botulino non solo ‘spiana rughe’, ecco 6 usi poco noti.

Botulino non solo ‘spiana rughe’, ecco 6 usi poco noti(Adnkronos) - Botulino non solo contro le rughe. Dal bruxismo al sorriso gengivale, fino all'armonizzazione del viso 'quadrato', alla tonicità ... tuobenessere.it

Rughe d’espressione tra occhi, naso e labbra: si può rimediare con la skincare?Rughe d’espressione, dinamiche o statiche? Le rughe spuntano non solo con il passare del tempo ma anche a causa dell’esposizione agli agenti esterni, come sole e vento, o per via di mancanza di ... iodonna.it

Il #12marzo 1928, h 24 California: la diga #StFrancis cede sotto la spinta di 47 mln di mc d'acqua. Un'onda di 43 m. spiana tutto fino all'Oceano. Ignorati i segni premonitori nel riempimento dell'invaso. Oltre 600 morti. Alcuni corpi ritrovati sulle coste messicane x.com

REGOLAMENTO RIMPATRI, L'ALLEANZA DEL PPE CON L'ESTREMA DESTRA SPIANA LA STRADA ALLE POLITICHE DELL'ICE IN UE La Commissione Libe ha approvato ieri il mandato negoziale sulla proposta del nuovo testo che aumenta la possibilità - facebook.com facebook