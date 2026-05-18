Le tisane rappresentano un rimedio naturale spesso utilizzato per alleviare il mal di testa lieve o legato a stress tensione e stanchezza

Da amica.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tisane sono spesso scelte come rimedio naturale per ridurre il mal di testa lieve, spesso legato a stress, tensione o affaticamento. Vengono preparate utilizzando diverse erbe e piante, che vengono infuse in acqua calda. Questa pratica viene adottata da molte persone per cercare sollievo senza ricorrere a farmaci. Non ci sono evidenze scientifiche definitive sulla loro efficacia, ma sono comunemente utilizzate come rimedio casalingo. Le tisane sono disponibili in molte varietà, con ingredienti differenti a seconda delle preferenze.

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. Grazie alle proprietà rilassanti, antinfiammatorie o digestive di alcune erbe officinali, possono contribuire a favorire il benessere generale e ridurre la sensazione di disagio. Tra le più apprezzate c’è la camomilla, nota per l’azione calmante e distensiva, particolarmente indicata nei casi di cefalea associata a nervosismo o difficoltà nel sonno. Anche la melissa può risultare utile grazie all’effetto rilassante sul sistema nervoso, mentre la menta piperita dona una piacevole sensazione rinfrescante e può aiutare a contrastare la tensione accumulata durante la giornata. 🔗 Leggi su Amica.it

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