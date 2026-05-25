Il 29 aprile è uscito in libreria il nuovo libro di Michel Jean, intitolato Maikan, pubblicato da Marcos y Marcos e tradotto da Sara Giuliani. Si tratta del secondo romanzo dell’autore, dopo Kukum, pubblicato in precedenza. Jean, giornalista d’inchiesta e scrittore, torna con questa opera dopo aver ricevuto recensioni positive per il suo precedente lavoro letterario.

Dopo aver letto e recensito il suo meraviglioso romanzo Kukum, dal 29 aprile è tornato in libreria il giornalista d’inchiesta e scrittore Michel Jean con il suo nuovo libro: si intitola Maikan ed è edito ancora una volta Marcos y Marcos, con la traduzione di Sara Giuliani. Trama. Virginie, Marie e Charles hanno quattordici anni quando insieme a decine di giovani innu vengono strappati alle famiglie e deportati in un collegio su un’isola remota del Nord del Canada, a quasi mille chilometri da casa. Settant’anni dopo, Audrey Duval, giovane avvocata in carriera di uno studio à la page di Montréal, scopre che migliaia di ragazzi hanno subito sevizie e crudeltà atroci, segregati in più di cento collegi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - MAIKAN di Michel Jean: recensione

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