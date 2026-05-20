Sono reduci dal Salone del Libro di Torino Michel Jean e Sara Giuliani e questa sera saranno alle Librerie Coop in via Orefici, per presentare proprio Maikan, il secondo libro dell’autore canadese di origini innu, uscito in Italia sempre per Marcos y Marcos con la traduzione di Sara Giuliani. Tra un bicchiere di vino e domande di influencer coinvolte, alle 18.30 il pubblico che magari è diventato fan dello scrittore tra le pagine di Kukum, ascolterà la vicenda della giovane avvocata di Montréal Audrey Duval che indaga sui risarcimenti per gli Innu deportati da bambini nei collegi religiosi canadesi, scoprendo un altro tassello di questa memoria rimossa del Canada, che Jean indaga nelle sue storie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jean e Giuliani in tandem per ’Maikan’

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