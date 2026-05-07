Nelle ultime ore, si è svolto un incontro tra il Papa Leone e il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, presso il Vaticano. Alla riunione ha partecipato anche il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. L’appuntamento si è concluso senza ulteriori dettagli sulle tematiche trattate.

È terminato in Vaticano l’incontro tra Papa Leone ed il Segretario di Stato americano Marco Rubio, che vedrà anche il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Domani poi la premier Giorgia Meloni, e i Ministri degli Esteri e della Difesa, Tajani e Crosetto. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vaticano, Rubio da Papa Leone. Card. Parolin: “Usa interlocutore imprescindibile ”

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