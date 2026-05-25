Magnifica humanitas l’uomo al centro del futuro

Un testo afferma che alcuni scritti sono destinati a scomparire rapidamente, mentre altri richiedono tempo e riflessione. La distinzione riguarda l’impatto e la durata delle idee, con alcuni contenuti che si dissolvono subito e altri che si consolidano nel tempo. Non sono indicate fonti o esempi specifici, e si sottolinea che il testo si rivolge a una discussione più ampia sul valore e la ricezione delle parole.

Ci sono testi destinati a consumarsi nello spazio rapido di una polemica, e altri che chiedono tempo, sedimentazione, comunità. Le encicliche sociali appartengono a questa seconda categoria. Non nascono per occupare un ciclo di notizie, ma per accompagnare generazioni. È dentro questa prospettiva che va letta Magnifica humanitas, il nuovo intervento magisteriale di Leone XIV dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Il rischio più grande sarebbe ridurla a slogan, estrarne qualche frase ad effetto, usarla come arma ideologica o come commento morale all’attualità. Sarebbe una lettura superficiale e sterile. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Magnifica Humanitas: lEnciclica Papa Leone XIV | sfida lIntelligenza Artificiale | @missiofidei

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