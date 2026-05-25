I famosi “corsi e ricorsi storici” del filosofo Giambattista Vico. Leone XIV ha scelto di firmare la sua prima enciclica il 15 maggio, giorno anniversario della Rerum Novarum: come se la storia non tornasse mai uguale a sé stessa, ma si ostinasse a tornare. Centotrentacinque anni separano Leone XIII da Leone XIV, e in mezzo c’è tutto il Novecento – con le sue utopie meccaniciste, le sue catastrofi industriali, i suoi totalitarismi scientifici. Eppure la domanda è sempre quella, sempre attuale: cosa deve fare un’istituzione millenaria come la Chiesa quando una trasformazione tecnica minaccia la dignità dell’uomo? La Chiesa e l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV e la Rerum novarum del XXI secolo: tutte le novità della “Magnifica humanitas”

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Leo XIV. - Rerum Novarum Reinterpretata - Italian

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Diocesi di Roma L’intelligenza artificiale serva l’umanità, non il potere di pochi. Nel 135° anniversario della Rerum novarum, Leone XIV firma la sua prima enciclica, Magnifica humanitas, dedicata alla Dottrina sociale della Chiesa nell’epoca dell’IA. Il Papa x.com

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