Magnifica Humanitas l’enciclica show di Leone XIV | uno spettacolo mai visto per un documento papale
Il Vaticano ha pubblicato la prima enciclica di Leone XIV, definita come un evento speciale. La pubblicazione è stata accompagnata da un’ampia copertura mediatica e da un’attenzione particolare, con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del documento. La presentazione ha coinvolto diverse figure religiose e istituzionali, sottolineando il carattere di novità e rilevanza dell’atto. La pubblicazione è stata promossa come un momento di rilievo pubblico e mediatico.
Il Vaticano ha voluto che la prima enciclica di Leone XIV fosse un “evento”. Non la semplice diffusione di un documento ma un atto solenne e scenografico nell’aula nuova del Sinodo con il pontefice assiso sul suo seggio e la cattedra ornata di fuori, fiancheggiato da tre cardinali, due teologhe – una inglese e l’altra congolese – e in più il cofondatore (Christopher Olah) di una delle aziende di IA più influenti a livello mondiale: Anthropic, venuta in collisione frontale con l’amministrazione Trump per il rifiuto di fornire al Pentagono modalità per colpire senza controllo obiettivi civili e per esercitare una sorveglianza indiscriminata di massa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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