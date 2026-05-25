Magnifica Humanitas | l’enciclica di Leone XIV sull’IA Marianelli | La sfida è custodire l’idea di umano dentro la trasformazione tecnologica

Notizia in breve

È stata presentata oggi l’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, dedicata all’intelligenza artificiale e al suo impatto sulla società. L’insieme delle riflessioni si focalizza sulla sfida di preservare l’idea di umano nel contesto delle trasformazioni tecnologiche. Marianelli ha commentato che la questione centrale riguarda il custodire i valori umani in un mondo sempre più digitalizzato.