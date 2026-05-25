Magnifica Humanitas | l’enciclica di Leone XIV sull’IA Marianelli | La sfida è custodire l’idea di umano dentro la trasformazione tecnologica
È stata presentata oggi l’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, dedicata all’intelligenza artificiale e al suo impatto sulla società. L’insieme delle riflessioni si focalizza sulla sfida di preservare l’idea di umano nel contesto delle trasformazioni tecnologiche. Marianelli ha commentato che la questione centrale riguarda il custodire i valori umani in un mondo sempre più digitalizzato.
È stata presentata oggi l’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, interamente dedicata al tema dell’intelligenza artificiale e al suo impatto sulla società contemporanea. Il documento, che porta il sottotitolo sulla “custodia della persona umana”, nasce con l’obiettivo di affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra sviluppo tecnologico e dignità dell’uomo. Secondo il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, si tratta della “Rerum novarum dei nostri giorni”, in riferimento allo storico documento di Leone XIII che affrontò i diritti dei lavoratori durante la rivoluzione industriale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Magnifica humanitas, prima enciclica di Papa Leone XIV. Pubblicazione 25 maggio
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25 MAGGIO Da oggi è disponibile in libreria MAGNIFICA HUMANITAS, la prima Lettera Enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. @vaticannews_it @FazziniLorenzo @AGisotti x.com
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