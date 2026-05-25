Magliette e abbracci | Biffoni the best L’ex sindaco si riprende Prato Terzo mandato e festa in piazza Ma sento la pressione

Notizia in breve

L’ex sindaco di Prato ha ripreso il controllo della città dopo aver vinto le elezioni con il terzo mandato. La vittoria è stata celebrata con magliette e abbracci, mentre in piazza si sono svolte manifestazioni di festa. Durante il discorso, ha affermato di sentire la pressione legata al nuovo incarico. La campagna elettorale si è conclusa con un risultato chiaro, ma il candidato ha espresso alcune preoccupazioni sulla fase attuale.