Magliette e abbracci | Biffoni the best L’ex sindaco si riprende Prato Terzo mandato e festa in piazza Ma sento la pressione

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex sindaco di Prato ha ripreso il controllo della città dopo aver vinto le elezioni con il terzo mandato. La vittoria è stata celebrata con magliette e abbracci, mentre in piazza si sono svolte manifestazioni di festa. Durante il discorso, ha affermato di sentire la pressione legata al nuovo incarico. La campagna elettorale si è conclusa con un risultato chiaro, ma il candidato ha espresso alcune preoccupazioni sulla fase attuale.

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Prato, 25 maggio 2026 – “Torno in un momento non facile, sento la pressione”: in una tornata delle amministrative in cui la persona, il candidato forte, torna al centro, Matteo Biffoni rappresenta la sintesi di questo lunedì 25 maggio in cui la Toscana è andata, in diversi comuni grandi e piccoli, alle urne. A Prato il responso, che era annunciato, appare netto: Biffoni, l’ex sindaco dei due mandati, nome fortissimo del centrosinistra locale anche per l’exploit alle elezioni regionali, dove è stato eletto consigliere con 22mila voti, si prende per la terza volta il Comune pratese, dopo la tormentata parentesi della sindaca Ilaria Bugetti, che si è poi dimessa per le vicende giudiziarie che l’hanno coinvolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Magliette e abbracci: “Biffoni the best”. L’ex sindaco si riprende Prato. Terzo mandato e festa in piazza, “Ma sento la pressione”
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