Il dibattito politico si concentra sulla possibilità che Matteo Biffoni possa candidarsi alle prossime elezioni amministrative. Tuttavia, un esponente politico ha dichiarato che il sindaco attuale non è eleggibile per un terzo mandato. La questione riguarda le norme che regolano i limiti di mandato e le eventuali restrizioni per i candidati. La discussione continua a coinvolgere diverse forze politiche e osservatori locali.

Prosegue il dibattito politico attorno alla possibile candidatura di Matteo Biffoni alle prossime elezioni amministrative. A rilanciare la questione è Jonathan Targetti, candidato sindaco per la lista ’L’Alternativa c’è’, che torna sul tema dell’incandidabilità condividendo il parere legale dell’avvocato Federico Tedeschini, esperto di diritto amministrativo, con esperienza in ambito giudiziale e stragiudiziale presso le Magistrature Superiori e al servizio di enti pubblici, amministrazioni comunali e regionali. "Abbiamo notato un alto rischio di ineleggibilità di Matteo Biffoni – spiega Targetti – e lo abbiamo reso noto prima della presentazione delle liste per evitare il rischio di un caos amministrativo che questa città non può sostenere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Targetti sul terzo mandato: "Biffoni non è candidabile"

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