Maglie sceglie ancora la continuità | vittoria sofferta per Ernesto Toma

Notizia in breve

Il sindaco uscente di Maglie ha ottenuto la riconferma con il terzo mandato consecutivo, vincendo una partita elettorale caratterizzata da difficoltà interne al centrodestra. La vittoria è arrivata dopo una campagna difficile, che ha visto tensioni e divisioni nel fronte di maggioranza. Non sono stati forniti dettagli sul margine di vittoria o sui risultati specifici delle singole liste, ma si conferma la continuità amministrativa in città.