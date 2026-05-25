Maglie sceglie ancora la continuità | vittoria sofferta per Ernesto Toma
Il sindaco uscente di Maglie ha ottenuto la riconferma con il terzo mandato consecutivo, vincendo una partita elettorale caratterizzata da difficoltà interne al centrodestra. La vittoria è arrivata dopo una campagna difficile, che ha visto tensioni e divisioni nel fronte di maggioranza. Non sono stati forniti dettagli sul margine di vittoria o sui risultati specifici delle singole liste, ma si conferma la continuità amministrativa in città.
MAGLIE – Tira un sospiro di sollievo il sindaco uscente di Maglie, Ernesto Toma, e tutta la lista che lo supportava: il primo cittadino si riconferma alla guida della città, ottenendo il terzo mandato consecutivo, nonostante le fratture interne al centrodestra che avevano portato alla nascita di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Doctor Who: Analisi Serie 11 | Addio Idealismo di Moffat, benvenuta Realtà di Chibnall
Notizie e thread social correlati
Borgo sceglie la continuità, Vavassori rieletto per 8 voti: “Dedico questa vittoria al mio gruppo”Il sindaco di Borgo di Terzo è stato riconfermato con una maggioranza di 8 voti, ottenendo il suo terzo mandato.
Crotone sceglie ancora Voce: vittoria netta al primo turno per il sindaco uscenteIl sindaco uscente di Crotone ha ottenuto una vittoria schiacciante al primo turno delle elezioni comunali.