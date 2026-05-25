Borgo sceglie la continuità Vavassori rieletto per 8 voti | Dedico questa vittoria al mio gruppo

Il sindaco di Borgo di Terzo è stato riconfermato con una maggioranza di 8 voti, ottenendo il suo terzo mandato. Vavassori ha ringraziato il gruppo di supporto, dedicando loro la vittoria. La commissione elettorale ha certificato i risultati, che confermano la continuità amministrativa nel paese. Nessun dettaglio sui numeri di schede o altri candidati è stato reso noto. La proclamazione ufficiale è avvenuta immediatamente dopo lo scrutinio.

Borgo di Terzo. Terzo mandato in vista per il neo rieletto sindaco Stefano Vavassori. Il primo cittadino uscente della lista “Cittadini per Borgo di Terzo” è stato infatti rieletto con il 50,84% delle preferenze: vale a dire 242 voti, superando l’avversario, fermo a 234 ( 49,16% ), per un margine di appena 8 voti. L’affluenza registrata è del 52,08%: dei 939 elettori a recarsi alle urne sono stati 489. Un risultato arrivato al termine di uno scrutinio serrato, che ha visto le due liste contendersi la fascia tricolore fino all’ultimo voto. La sfida ha visto contrapposte la lista dell’amministrazione uscente “Cittadini per Borgo di Terzo” a quella di “ Nuova proposta ”, guidata da Mauro Fadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cagliari, Pisacane nel post partita: «Dedico questa vittoria al popolo rossoblù e a tutte le persone che tengono alle fortune del Cagliari»Dopo la partita, il difensore del Cagliari ha espresso la sua soddisfazione, dedicando la vittoria ai tifosi rossoblù e a tutte le persone coinvolte...

Bolelli e Vavassori in lacrime: "Dietro questa vittoria c'è un lavoro immenso"Bolelli e Vavassori sono scoppiati in lacrime dopo aver conquistato una vittoria importante.

Si parla di: Il Castelgomberto sceglie la continuità, mister Ciani guiderà ancora I vicentini nella prossima stagione; Sceglie Avellino, Barbarisi: Borgo Ferrovia non può continuare a essere quartiere di serie B.

Borgo sceglie la continuità, Vavassori rieletto per 8 voti: Dedico questa vittoria al mio gruppoIl sindaco uscente supera Mauro Fadini al fotofinish: 242 voti contro 234. Borgo di Terzo. Terzo mandato in vista per il neo rieletto sindacoStefano Vavassori. Il primo cittadino uscente della lista ... bergamonews.it