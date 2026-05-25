Maggior accessibilità ai servizi | la farmacia Mecenate anticipa l’orario di apertura
La farmacia comunale n.6 “Mecenate” apre alle 8, anticipando l’orario rispetto al passato. La modifica permette di offrire un servizio continuo dal lunedì al sabato, con apertura fino alle 20. L’obiettivo è garantire maggiore flessibilità e accessibilità ai cittadini, con un orario che copre l’intera giornata. La decisione mira a rispondere alle esigenze di chi necessita di assistenza sanitaria anche nelle prime ore del mattino.
La Farmacia comunale n.6 “Mecenate” anticipa l’orario di apertura alle 8. La novità è volta a consolidare un servizio senza interruzioni dal lunedì al sabato che prende il via dalla prima mattina e che arriva fino alle 20, potendo cosìrispondere con flessibilità per l’intera giornata ai bisogni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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