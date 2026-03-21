La farmacia Ceciliano amplia l’orario | anticipata l’apertura alle 8.00

La farmacia “Ceciliano” di Arezzo ha annunciato che da oggi apre i battenti alle 8 del mattino, un’ora prima rispetto al solito. La modifica riguarda l’orario di apertura, che ora si svolge dalle 8 alle 20. La decisione sarà valida tutti i giorni feriali, e coinvolge la sede comunale di via Roma. Nessuna variazione è stata annunciata per i fine settimana.

Arezzo, 21 marzo 2026 – La Farmacia Comunale n.8 “Ceciliano” amplia l’orario di attività, anticipando l’apertura già alle 8.00. La novità, al via a partire dal 23 marzo, consoliderà un servizio senza interruzioni dal lunedì al venerdì per l’intera giornata che parte dalla prima mattina e che arriva fino alle 20.00 di sera, offrendo una maggior accessibilità in risposta agli impegni lavorativi o familiari degli utenti. L’unica eccezione sarà nel giorno di sabato quando l’orario resterà dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. La riorganizzazione dell’orario della farmacia di Case Nuove di Ceciliano è motivata dalla volontà di garantire un’assistenza professionale continuativa con riferimento ai bisogni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La farmacia “Ceciliano” amplia l’orario: anticipata l’apertura alle 8.00 Articoli correlati L’ambulatorio amplia gli orari di aperturaLe "Officine della salute", ambulatorio infermieristico gratuito di via Oleandri, amplia gli orari di apertura al pubblico per rispondere in modo... Biblioteca Fucini. Il nuovo anno amplia l’aperturaEMPOLI Anno nuovo, orario nuovo (più ampio) per i servizi bibliotecari di Empoli, comprendenti la biblioteca Renato Fucini di via Cavour, Palazzo...