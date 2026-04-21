Mondello Meli sull' apertura anticipata del parcheggio di via Mongibello | Bene ora si pensi ai servizi
Un rappresentante locale ha espresso soddisfazione per la decisione di aprire prima del previsto il parcheggio di via Mongibello a Mondello, fissando l’apertura al primo maggio. La data coincide con l’inizio della zona pedonale e coinvolge il sindaco e l’assessore ai servizi. La scelta di anticipare l’apertura è stata comunicata ufficialmente, mentre si discute sulle misure da adottare per migliorare i servizi nella zona.
“Apprendo con soddisfazione l’orientamento del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore competente Maurizio Carta, di anticipare al primo maggio l’apertura del parcheggio di via Mongibello a Mondello, in concomitanza con l’avvio della zona pedonale. Si tratta di una scelta importante che va nella.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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