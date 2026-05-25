Elezioni comunali Blera 2026 risultati sindaco

Alle 15 di lunedì 25 maggio sono iniziati lo spoglio delle schede e la comunicazione dei risultati delle elezioni comunali a Blera. Fino a tarda serata, i dati sono stati aggiornati in tempo reale, permettendo di seguire passo dopo passo l’andamento delle preferenze e l’esito dell’elezione del nuovo sindaco.

Elezioni comunali 2026 a Blera, spoglio e risultati in tempo reale a partire dalle 15 di lunedì 25 maggio. In diretta tutti gli aggiornamenti sul voto, le percentuali di candidati sindaco, liste e partiti e chi ha vinto. Articolo in aggiornamentoNicola Mazzarella000000,00%LISTAVOTI - %Nicola. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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