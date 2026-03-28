Mamma e figlia morte a Natale a Campobasso martedì 31 marzo attesi esiti definitivi autopsie

Sono trascorsi tre mesi dalla morte di una ragazza di 15 anni e di sua madre, avvenute tra il 27 e il 28 dicembre a Pietracatella, nel Campobassano. Martedì 31 marzo sono previsti i risultati definitivi delle autopsie che sono state eseguite sui corpi. L’ufficialità sui rilievi medici è attesa per fare chiarezza sulle cause dei decessi.

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