Macrico il Comitato scrive a Fico | Dalla Regione Campania silenzio inspiegabile sulla tutela dell’area
Il Comitato Macrico Verde ha scritto al presidente della Regione Campania, denunciando il silenzio dell’ente sulla tutela dell’area. Il comunicato evidenzia il mancato riscontro alle richieste ufficiali del comitato riguardo alla ex Area Macrico di Caserta. La lettera sottolinea l’assenza di risposte alle istanze presentate, senza specificare eventuali azioni o tempi previsti. La questione riguarda la salvaguardia dell’ex area, senza indicare ulteriori dettagli o sviluppi successivi.
Nuova presa di posizione del Comitato Macrico Verde sulla vicenda dell’ex Area Macrico di Caserta. Attraverso un duro comunicato stampa indirizzato al presidente della Regione Campania Roberto Fico, il Comitato denuncia il mancato riscontro da parte dell’ente regionale alle richieste ufficiali di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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