Tpl dalla Regione un milione per il cambio mezzi più inquinanti dell' area fiorentina

La Regione Toscana ha stanziato un milione di euro destinato al rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico nell’area fiorentina. L’obiettivo è sostituire i mezzi più inquinanti con modelli più moderni e meno nocivi per l’ambiente. La somma viene assegnata per sostenere operazioni di aggiornamento e miglioramento del servizio di trasporto locale, con un'attenzione particolare alla riduzione delle emissioni e alla qualità dell’aria.

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Firenze, 11 maggio 2026 - Dalla Regione Toscana un finanziamento di un milione di euro per il rinnovo del parco mezzi del trasporto locale dell'area fiorentina finalizzato alla riduzione delle emissioni ed al miglioramento complessivo della qualità dell'aria. I nuovi veicoli, alcuni già in circolazione ed altri in via di consegna, comprendono mezzi per il trasporto di persone - tra cui uno scuolabus per il Comune di Firenze - e veicoli da lavoro alimentati con tecnologie più sostenibili come elettrico, ibrido, Gpl o metano. I mezzi saranno contrassegnati dalla vetrofania 'Aria di Toscana, veicolo amico', con l'intento di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'impatto ambientale della mobilità veicolare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tpl, dalla Regione un milione per il cambio mezzi più inquinanti dell'area fiorentina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tpl, 1 milione di euro in meno dalla Regione. Opposizioni: "Riduzione che pesa sull'efficienza del servizio"Un milione di euro non erogato negli anni 2024 e 2025 e nessuna comunicazione per il 2026. Cefalù, dalla Regione più di un milione di euro per riqualificare l'area artigianale di TorretondaIl Comune di Cefalù è tra gli enti che riceveranno un finanziamento regionale per il recupero delle aree artigianali. Argomenti più discussi: Tpl, il Pd in Regione: Sulle spalle dei liguri un mutuo di 40 milioni per coprire il fallimento di Bucci su Amt. Altre province costrette a guardare; Tpl: il Comune di Siena risponde alla Regione Toscana Capitani: No all’alienazione dell’autostazione in via Santa Caterina da Siena; Oltre 5,5 milioni per aree stazioni di Treviglio e Verdello/Dalmine; Lotto debole Tpl: nuova gara e convenzione per garantire la continuità di un servizio essenziale per la mobilità dei territori. Del Bianco (Pd): #trasportopubblico , no all’unificazione degli ambiti Belluno-Treviso: sarebbe un’operazione dal sapore puramente aziendalistico, a discapito del Tpl e dell'autonomia bellunese tinyurl.com/7m32dhe2 x.com Caro carburanti: Trasportounito conferma il fermo di cinque giorni reddit Tpl, dalla Regione un milione per il cambio mezzi più inquinanti dell'area fiorentinaFirenze, 11 maggio 2026 - Dalla Regione Toscana un finanziamento di un milione di euro per il rinnovo del parco mezzi del trasporto locale dell'area fiorentina finalizzato alla riduzione delle emissio ... lanazione.it