La Regione Campania ha ufficialmente lasciato il Piano di rientro, una decisione comunicata in una nota ufficiale. Il rappresentante regionale ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato, sottolineando che il percorso di uscita è stato raggiunto grazie a un lavoro continuo e dedicato. La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’ex presidente regionale, che ha commentato positivamente l’esito della procedura.

De Luca: "Da un anno e mezzo erano stati raggiunti tutti gli obiettivi: a settembre abbiamo dovuto presentare il ricorso al Tar, contro la violazione di legge operata dal Ministero. Il Tar lo ha accolto con sentenza del 14 novembre. Dunque il Ministero non ha fatto altro che adeguarsi alla sentenza del tribunale amministrativo. Questo è tutto" “Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e impegno sin dall'inizio del nostro insediamento. È una notizia importante per tutta la nostra comunità: per i cittadini, per gli operatori della sanità, il personale medico e paramedico, per tutto il settore sanitario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - La Regione Campania esce dal Piano di rientro: soddisfatto Fico, il commento dell'ex presidente De Luca

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