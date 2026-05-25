Oggi a Macerata si sono svolte le attività dei candidati alle elezioni: pranzi, messa e tempo libero. Il sindaco uscente, ricandidato, non ha votato, motivando la sua scelta. La giornata si è svolta tra passeggiate e momenti di relax sotto il sole, con temperature piacevoli. I seggi sono stati aperti durante tutto il giorno. Nessun altro dettaglio riguardante la partecipazione o eventuali contestazioni è stato segnalato.

MACERATA Sole, temperature invitanti per trascorrere una giornata all’aperto tra passeggiate e relax. E proprio questo ha accomunato la domenica di tutti e cinque i candidati a sindaco di Macerata in attesa della giornata clou nel pomeriggio di oggi quando si conosceranno i risultati al termine di una campagna elettorale che è stata lunga e ricca di argomenti, di iniziative, di grande impegno da parte di tutti. Le urne Tutti i candidati a sindaco eccetto Sandro Parcaroli che non risiede in città ma nella frazione di Crispiero a Castelraimondo, hanno votato ieri mattina. Giordano Ripa (Futuro per Macerata) si è recato ai seggi verso le 11 e ha votato nella sezione 4 dell’edificio scolastico ex Pannaggi in via Capuzi 40. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, la giornata dei candidati tra pranzi, messa, relax e seggio. Il sindaco uscente (ricandidato) non vota: ecco perché

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale dell'uscente sindaco di Siculiana Peppe Zambito

Elezioni Macerata 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioA Macerata le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio, con i seggi aperti rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15.

Temi più discussi: La Festa dei bambini fa il pieno a Macerata: giochi e divertimento in piazza; Lavorare per restare ma anche tornare: il Recruiting day a Macerata, oltre 140 posizioni aperte per rilanciare lavoro e autoimpiego nel cratere sisma; Tutto pronto per la Notte dei Musei. Visite guidate, laboratori e musica; Serie A1 Softball, nel weekend spicca il doppio Bollate-Macerata tra andata e ritorno.

Una giornata dedicata a fiori e piante. Torna Expo Giardino in corso CairoliDomani corso Cairoli si trasforma in un percorso verde a cielo aperto in occasione della quinta edizione di Expo ... ilrestodelcarlino.it

Seconda giornata Settimana Inclusione Università di Macerata nel segno dello sportLa seconda giornata della seconda Settimana dell'Inclusione dell'Università di Macerata si è aperta nel segno dello sport, sempre più riconosciuto come ambito strategico per ripensare in chiave ... ansa.it