Elezioni Macerata 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

A Macerata le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio, con i seggi aperti rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Gli elettori potranno recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza in queste due giornate. Sono disponibili diverse candidature e orari di apertura che consentono di votare entro i limiti indicati. Le operazioni di voto si svolgeranno in vari punti della città.

Urne aperte a Macerata per le elezioni comunali domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Cinque i candidati a sindaco, tra cui quello uscente. L'eventuale ballottaggio sarà il 7 e l'8 giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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