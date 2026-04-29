Elezioni ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale dell' uscente sindaco di Siculiana Peppe Zambito

Anche l'uscente Peppe Zambito, in corsa per il suo secondo mandato elettorale, ha depositato in Comune la sua candidatura e la lista civica - denominata "Orizzonte comune" - che lo sostiene. Ieri mattina lo aveva fatto l'altro candidato a primo cittadino: Santo Lucia. Peppe Zambito, nell'ottobre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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SICULIANA VA AVANTI, INSIEME! Domenica 19 aprile, alle ore 17:30 in via Berlinguer 3, inauguriamo il comitato elettorale della lista civica Orizzonte Comune con Peppe Zambito sindaco. La conferma di un percorso fatto di impegno, risultati e presenza cost - facebook.com facebook