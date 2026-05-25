Anne Hathaway ha smentito le voci riguardanti un intervento di lifting facciale. L’attrice ha dichiarato di non aver subito alcun intervento estetico per eliminare le rughe. La sua posizione è stata comunicata dopo mesi di speculazioni su possibili trattamenti di chirurgia estetica. Hathaway ha affermato che il suo aspetto è naturale e che non ha modificato il suo viso con interventi chirurgici.

Anne Hathaway ha finalmente deciso di rompere il silenzio sulle voci che da mesi la accompagnano: no, non si è sottoposta a un lifting facciale. La star di Il diavolo veste Prada, 43 anni, ha rivelato che il suo aspetto ringiovanito è merito di un semplice trucco acconciatura che crea l’illusione di una pelle più tesa e un viso più scolpito. In un’intervista rilasciata alla rivista Elle, l’attrice ha affrontato direttamente le speculazioni sulla chirurgia estetica: “La gente presume che io abbia fatto operazioni, volevo dimostrare che no, non ho preso una grande decisione medica. Sono solo due trecce”. Il segreto consiste in due piccole trecce posizionate vicino a ciascuna tempia, tirate all’indietro e fissate con delle forcine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ma quale lifting, il segreto di Anne Hathaway per un viso senza rughe è un altro (e quasi tutte possono farlo)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anne Hathaway is about to share the secret to her new snatched face!

Notizie e thread social correlati

Anne Hathaway e il presunto lifting al viso, la star mette a tacere una volta per tutte le vociAnne Hathaway, attrice di 43 anni, ha risposto alle voci riguardanti un possibile intervento di lifting al viso.

Anne Hathaway svela il trucco per il lifting senza bisturi agli OscarDurante i 98esimi Academy Awards, tenutisi il 15 marzo 2026, l'attrice ha condiviso il metodo che utilizza per mantenere la pelle giovane senza...

Temi più discussi: Anne Hathaway e il presunto lifting al viso, la star mette a tacere una volta per tutte le voci; Anne Hathaway replica ai rumors sul lifting facciale: le sue parole; Ma quale lifting, il segreto di Anne Hathaway per un viso senza rughe è un altro (e quasi tutte possono farlo); Anne Hathaway, il video che ha acceso i rumor sul lifting: lei risponde così.

Pietro si è fatto il lifting come Anne Hathaway prima di girare Il Diavolo veste Prada 2. #gfvip x.com

Anna Hathaway rompe il silenzio sulle voci di un lifting distrattivo e rivela se la chirurgia plastica è nel suo futuro reddit

Anne Hathaway, il video che ha acceso i rumor sul lifting: lei risponde cosìA 43 anni, Anne Hathaway ha deciso di affrontare direttamente una delle discussioni più ... msn.com

Il segreto di Anne Hathaway per un viso liftato? È nascosto nei capelliAlcuni segreti beauty da star sono fatti per essere condivisi. Ed è quello che, con nostra grande gioia, ha deciso di fare via social l’attrice statunitense Anne Hathaway. La quale ha pubblicato un ... iodonna.it