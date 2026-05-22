Anne Hathaway e il presunto lifting al viso la star mette a tacere una volta per tutte le voci

Anne Hathaway, attrice di 43 anni, ha risposto alle voci riguardanti un possibile intervento di lifting al viso. In un’intervista, ha dichiarato che molte persone pensano erroneamente che abbia subito procedure mediche di grande entità. La star di Hollywood ha chiarito di non aver preso decisioni di questo tipo, mettendo a tacere le speculazioni che circolano sul suo aspetto. La questione ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, generando numerosi commenti sui social network.

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