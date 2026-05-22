Anne Hathaway e il presunto lifting al viso la star mette a tacere una volta per tutte le voci
Anne Hathaway, attrice di 43 anni, ha risposto alle voci riguardanti un possibile intervento di lifting al viso. In un’intervista, ha dichiarato che molte persone pensano erroneamente che abbia subito procedure mediche di grande entità. La star di Hollywood ha chiarito di non aver preso decisioni di questo tipo, mettendo a tacere le speculazioni che circolano sul suo aspetto. La questione ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, generando numerosi commenti sui social network.
Anne Hathway: niente lifting facciale (per ora) A marzo, durante la notte degli Oscar, l'attrice americana aveva svelato con un video social che i suoi lineamenti ultra liftati si dovevano a un escamotage beauty super furbo, ossia due treccine create all'altezza delle tempie che, ben tirate, sollevano l'ovale, con una resa anti gravità immediata. «Le speculazioni sul mio presunto facelift erano diventate così insistenti che avevo sentito il bisogno di raccontare semplicemente la verità. Probabilmente continuerò a chiedermi: “Avrei dovuto pubblicare quel video oppure no? Avrei dovuto semplicemente andare avanti, fare ciò che mi rende felice e che mi fa sentire più sicura sul red carpet?”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Anne Hathaway Reacts to Plastic Surgery Rumors, Teases Future Facelift | E! News
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