Durante i 98esimi Academy Awards, tenutisi il 15 marzo 2026, l'attrice ha condiviso il metodo che utilizza per mantenere la pelle giovane senza ricorrere al bisturi. La sua rivelazione ha chiarito le voci sulle possibili procedure estetiche, offrendo uno sguardo diretto sulla strategia adottata. La sua scelta di condividere questa informazione ha suscitato attenzione tra i presenti e i media presenti alla cerimonia.

Anne Hathaway ha svelato il trucco estetico dietro l’aspetto della sua pelle durante i 98esimi Academy Awards del 15 marzo 2026, mettendo a tacere le speculazioni su possibili interventi chirurgici. L’attrice di 43 anni è apparsa al Dolby Theater di Los Angeles con un volto estremamente scolpito e una mascella definita, dettagli che hanno scatenato un acceso dibattito online. Molti utenti hanno ipotizzato l’uso di un lifting, suggerendo che i guanti neri indossati servissero a nascondere segni dell’età sulle mani. Per fare chiarezza, la protagonista ha pubblicato un filmato su Instagram il 17 marzo, mostrando i passaggi della sua preparazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anne Hathaway svela il trucco per il lifting senza bisturi agli Oscar

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