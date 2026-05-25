Ma il 25 aprile ci avete negato il Fillungo
Il corteo storico di “Rievocando” in Fillungo non si è svolto il 25 aprile, dopo che le associazioni hanno segnalato di essere state negate. La richiesta di partecipare alla tradizionale commemorazione è stata respinta, secondo quanto comunicato. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita per il rifiuto di accesso al centro storico. La decisione ha suscitato proteste tra le organizzazioni coinvolte, che hanno espresso disappunto sui social e nelle dichiarazioni pubbliche.
Polemica sul corteo storico di “Rievocando“ in Fillungo. "Questa mattina – scrivono le associazioni dell’ Assemblea 25 Aprile Lucca – c’è stato un corteo storico che avrebbe dovuto rievocare Lucca medievale, anche se lo stesso corteo era chiuso da una consistente presenza di forze militari della seconda guerra mondiale con tanto di armi e camionette che nulla avevano a che fare con il medioevo. Il suddetto corteo, molto numeroso, ha attraversato la città passando da via Fillungo senza alcuna restrizione". "A parte il giudizio su questo tipo di manifestazioni che hanno ben poco di storico, ci sembra di ricordare che da parte della questura di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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