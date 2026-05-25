ma il 25 aprile ci avete negato il fillungo

Notizia in breve

Il corteo storico di “Rievocando” in Fillungo non si è svolto il 25 aprile, dopo che le associazioni hanno segnalato di essere state negate. La richiesta di partecipare alla tradizionale commemorazione è stata respinta, secondo quanto comunicato. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita per il rifiuto di accesso al centro storico. La decisione ha suscitato proteste tra le organizzazioni coinvolte, che hanno espresso disappunto sui social e nelle dichiarazioni pubbliche.