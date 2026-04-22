Corteo per il 25 Aprile a Lucca no al passaggio in via Fillungo Una decisione politica

A Lucca si è svolto un corteo in occasione del 25 aprile, commemorazione della Liberazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, ma è stato negato il passaggio del corteo in via Fillungo, decisione che alcuni hanno definito politica. La scelta ha suscitato reazioni e discussioni tra i presenti, con alcuni che hanno criticato la limitazione del percorso previsto.

Lucca, 22 aprile 2026 – “Grave impedire al corteo di passare da via Fillungo nel giorno della Liberazione”. Così l’assemblea per il 25 aprile denuncia la scelta del questore Edgardo Giobbi di interdire la principale strada del centro storico alla manifestazione di sabato, che comunque rimane confermata (e autorizzata) con ritrovo alle 9 davanti alla stazione ferroviaria. Al centro di questa decisione ci sarebbe, secondo alcuni, l’applicazione – a partire da questo gennaio – di un’ordinanza restrittiva per l’area, oltre ai problemi legati alla sicurezza. “Si tratta – dicono - di una deriva anticipata da altri tentativi di limitazione...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corteo per il 25 Aprile a Lucca, no al passaggio in via Fillungo. “Una decisione politica” Notizie correlate Lucca, scontro per il 25 aprile: via Fillungo vietata al corteoL’Assemblea 25 aprile di Lucca ha espresso un durissimo giudizio contro la decisione della questura locale di impedire il passaggio del corteo della... Leggi anche: "Le bandiere di Israele al corteo sono una bestemmia": la richiesta di Arci per il corteo del 25 Aprile Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; I comitati lanciano la grande marcia a Mestre per il 25 aprile; Le piazze del 25 aprile; Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta. Corteo per il 25 Aprile a Lucca, no al passaggio in via Fillungo. Una decisione politicaI promotori della manifestazione contestano il diniego a transitare dalla strada centrale. Una scelta in palese contrasto col diritto costituzionale di manifestazione ... lanazione.it 25 Aprile, novanta associazioni in marcia: «Corteo contro le guerre»MESTRE - Ritornano le celebrazioni a tema per il 25 aprile a Mestre: «Nel 2025 l'invito era quello di Riprendiamoci il futuro, ma visto da cosa siamo ... ilgazzettino.it A Roma, dopo aver ferito un poliziotto con una bottiglia durante il corteo, gli anarchici arrivano perfino a sfottere l’agente colpito, rilanciando slogan come “a bottigliate quando volete”. Un’escalation inquietante che dimostra come la violenza non sia più un inci - facebook.com facebook Salvini al corteo dei Patrioti a Milano: "Sospendere il Patto di stabilità e aprire al gas russo come fatto dagli Usa" #ANSA x.com